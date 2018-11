Nuggets zerlegen Celtics, Schröder nützt Chance nach Westbrook-Out

Jamal Murray mit 48 Punkten für Denver – OKC schlägt New Orleans trotz Verletzung von Westbrook

Denver (Colorado) – Die Denver Nuggets haben ihre Rolle als Überraschungsteam der jungen Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Montag unterstrichen. Das Team aus Colorado landete mit einem 115:107 gegen Eastern-Conference-Favorit Boston Celtics den neunten Sieg im zehnten Spiel. Matchwinner war Jamal Murray mit 48 Punkten.

Die Nuggets haben damit weiterhin nur Titelverteidiger Golden State Warriors und Ost-Spitzenreiter Toronto Raptors vor sich. Beide Topteams verbesserten ihre Saisonbilanzen auf 10:1. Golden State setzte sich zu Hause gegen die Memphis Grizzlies 117:101 durch. Die Raptors, das Ex-Team von Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl, siegte bei den Utah Jazz 124:111.

Westbrooks Knöchel

Der deutsche Basketball-Nationalteamspieler Dennis Schröder hat seine bislang beste Ausbeute im Trikot von Oklahoma City Thunder gefeiert und mit seinem neuen Klub in der NBA 122:116 gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Schröder kam beim fünften Sieg in Serie in gut 24 Minuten Einsatzzeit auf 22 Punkte und profitierte dabei ausgerechnet von der Verletzung eines Mitspieles: Oklahoma verlor im dritten Viertel Spielmacher Russell Westbrook. Nach einer Landung auf dem Fuß von Gegenspieler Anthony Davis knickte der OKC-Superstar um und verstauchte sich den linken Knöchel. Westbrook, 29, hatte wegen einer Knieverletzung die gesamte Vorbereitung verpasst.

Schlusslicht der Liga sind nach einer 100:102-Niederlage bei Orlando Magic die Cleveland Cavaliers. Der Finalist der vergangenen vier Saisonen hat nach dem Abgang von Superstar LeBron James zu den Los Angeles Lakers erst eine Partie gewonnen. Nach der Trennung von Tyronn Lue wurde Interimscoach Larry Drew zum permanenten Cheftrainer befördert. (APA, sid, red, 6.11.2018)

NBA-Ergebnisse:

Indiana Pacers – Houston Rockets 94:98

Detroit Pistons – Miami Heat 115:120 n.V.

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 102:100

New York Knicks – Chicago Bulls 115:116 n.V.

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 122:116

Denver Nuggets – Boston Celtics 115:107

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 117:101

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 120:109

Utah Jazz – Toronto Raptors 111:124