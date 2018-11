"Das traurige Ende": EU-Urheberrecht löst Panik bei Youtubern aus

Videomacher fürchten Ende der Plattform – Videos sind jedoch übertrieben, da Youtube sowieso schon Uploadfilter anwendet

Die geplante Urheberrechtsreform der EU soll zahlreiche negative Konsequenzen für die Zukunft des Internets mit sich ziehen. Diese kritisierte auch die Youtube-Chefin Susan Wojcicki zuletzt in einem offenen Brief und rief Youtuber dazu auf, dagegen zu protestierten. Nun finden sich im deutschsprachigen Raum zahlreiche Videos, die zum Teil klingende Titel tragen – das aktuell viralste heißt "Warum es Youtube nächstes Jahr nicht mehr gibt". Wie etwa "Motherboard" und die Süddeutsche Zeitung" berichten, führt das in Kommentarspalten zu teils dramatischen Reaktionen, wie etwa Hilferufen und Nutzern, die behaupten, zu weinen.

Panik für Klicks

Das Ziel vieler Videomacher scheint offenbar zu sein, durch die ausgelöste Panik große Mengen an Klicks zu generieren, wie teils übertriebene Video-Titel suggerieren. Die Youtuber weisen vor allem auf sogenannte Uploadfilter hin, welche das neue EU-Urheberrecht unter anderem vorsehen würde. Webseiten, die auf nutzergenerierte Inhalte setzen, müssten demnach bereits vor der Veröffentlichung von Content automatisiert prüfen, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt – und wenn dem so ist, den Upload verhindern.

Youtube hat bereits Uploadfilter

Dass die Reform wirklich das Ende von Youtube bedeutet, bleibt jedoch wohl eher zu bezweifeln, ist Google doch eines der wenigen Unternehmen, die bereits jetzt einen Uploadfilter anwenden. Er heißt Content ID und hat dieselbe Funktion, wie jene Filter, die durch das neue Gesetz vorgeschrieben werden sollen.

Uploadfilter könnten Internet zensieren

Die Urheberrechtsreform trifft seit der Vorstellung des ersten Entwurfs auf weitreichende Kritik. Betroffen wären nämlich nicht nur Googles Videodienst, sondern jegliche Plattformen im Internet, die nutzergenerierte Inhalte anbieten. Welche Gefahren das birgt, zeigt bereits Youtube, wo das Phänomen des "Overblockings" immer wieder Kritik auslöst. Da es sich um eine technische, und nicht menschliche, Schranke handelt, werden oft Inhalte blockiert, die in Wahrheit keine Verletzung darstellen, da Content ID keinen Kontext setzen kann: Etwa Urlaubsvideos mit Musik im Hintergrund oder Zitate. Mit der Reform könnte der Filter noch schärfer gestellt werden, um Verletzungen vorzubeugen. (muz, 6.11.2018)