"Ingress Prime": "Pokémon Go"-Entwickler frischen ihr erstes Spiel auf

Großer Hype inzwischen vorbei

Die Macher des erfolgreichen Smartphone-Games Pokémon Go haben ihr erstes Spiel aufgefrischt. Das vor fünf Jahren noch unter dem Dach von Google veröffentlichte Ingress bekam in der neuen Version "Prime" unter anderem eine detailreichere Grafik und setzt jetzt auf der gleichen technischen Plattform wie Pokémon Go auf, wie die Firma Niantic Labs am späten Montag mitteilte.

ingress

Spiel im Harry-Potter-Universum

Von den Entwicklern aus San Francisco kommt demnächst auch ein Spiel, bei dem man Wesen aus dem Harry-Potter-Universum in realer Umgebung wird fangen können. Verglichen damit ist Ingress ein klares Nischenangebot. Dennoch hatte Niantic stets den Willen bekundet, an seinem Erstling festzuhalten. Bei dem Spiel geht es darum, mit Orten in der realen Welt verknüpfte Portale zu besetzen. Die Datenbasis dafür nutzt das seit 2015 von Google selbstständige Niantic auch für seine anderen Spiele.

ingress

Ingress-Spieler mögen Pokémon Go nicht

Der Erfolg von Pokémon Go habe auch neue Spieler Ingress ausprobieren lassen – viele von ihnen hätten jedoch schnell wieder aufgegeben, räumt Niantic ein. Deshalb wurden jetzt auch die Erklärungen für Anfänger verbessert. "Ingress" populärer machen sollen auch eine Anime-Serie, die bei Netflix zu sehen sein wird, sowie Veranstaltungen für Fans.

ingress

Pokémon Go immer noch sehr lukrativ

Niantic hat mit Pokémon Go 2016 einen großen Hit gelandet, die App war mehr als 750 Millionen Mal heruntergeladen worden. Inzwischen ist der große Hype vorbei und noch ein harter Kern von Spielern übrig – Niantic hat nach Einschätzung von Branchenexperten aber hunderte Millionen Dollar verdient und bekommt weiter stabile Einnahmen dank In-App-Käufen. (APA, 06.11.2018)