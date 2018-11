Shitstorm vermeidbar gewesen? Blizzard hat Video zu "Diablo 4" vorbereitet

Clip wurde dann allerdings verworfen – Game soll sich drastisch ändern

Blizzard soll laut einem Bericht von Kotaku ein Video zu Diablo 4 vorbereitet haben. Dieser Clip mit Co-Gründer Allen Adham wurde aber nicht für die Blizzcon vorbereitet, wie der Hersteller in einem Statement verlautbarte. "Wir kommentieren Gerüchte normalerweise nicht, aber wir können eindeutig sagen, dass wir keinen weiteren Ankündigungen für die Blizzcon hatten. Bei uns arbeiten mehrere Teams an mehreren unangekündigten Diablo-Projekten und wir freuen uns darauf, diese vorzustellen, wenn die Zeit reif ist", wurde in einer Aussendung kommentiert.

Diablo 4 bringt große Veränderung

Diablo 4 ist auf jeden Fall in Entwicklung. Laut Kotaku haben sich die Entwickler allerdings noch nicht bereit für die Ankündigung gefühlt, da sich das Game in den vergangenen Jahren drastisch verändert hatte und möglicherweise noch verändern wird. Bereits zwei Mal wurde das Projekt komplett verworfen und neu gestaltet. Diablo 3 wurde 2012 veröffentlicht und wurde anfangs nicht allzu positiv rezipiert – im Laufe der Zeit ging Blizzard auf das Feedback der Community ein und verbesserte das Game an vielen Ecken.

Shitstorm nach Mobile-Game-Präsentation

Für die diesjährige Blizzcon hatten viele loyale Fans auf eine Ankündigung von Diablo 4 gehofft. Im Vorfeld wurden auch mehrere Diablo-Projekte angekündigt. Die Vorstellung von Diablo Immortal, einem Mobile-Ableger der populären Action-RPG-Serie, wurde sehr negativ aufgenommen. Bei einem Q&A zu dem Spiel wurde nachgefragt, ob es sich dabei um einen Scherz handelt. Entwickelt wird Diablo Immortal übrigens von NetEase, einer chinesischen Spieleschmiede, die für Free2Play-Games fürs Smartphone bekannt sind. (red, 06.11.2018)