Vorwürfe gegen Wiener Krankenhaus nach Todesfall

Ein Mann wurde in unmittelbarer Nähe des Wiener Krankenhauses Göttlicher Heiland bewusstlos. Er wurde mit der Rettung in ein anderes Spital gebracht und verstarb

Wien – Das Krankenhaus Göttlicher Heiland in Wien-Hernals ist mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Wie mehrere Medien berichten, entdeckte eine Passantin am Freitagabend einen bewusstlosen Mann in seinem Auto. Sie schlug in dem Krankenhaus, welches sich in unmittelbarer Nähe befand, Alarm.

Puls 4 berichtet, dass die Passantin zuerst mit dem im Krankenhaus tätigen Portier diskutieren musste, bevor Hilfe geholt wurde. Anschließend sei sie dazu aufgefordert worden, die Rettung zu rufen. Der Mann wurde schließlich ins einige Autominuten entfernte Wilhelminenspital geliefert, wo er verstarb.

Die Passantin beschreibt den Vorfall.

Die Empörung der Passantin könne sie "absolut verstehen", sagt die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz zum STANDARD. "Man darf erwarten, dass einem von einem Krankenhaus in so einer Situation die Verantwortung abgenommen wird."

Spital kündigt Evaluierung an

In einer Stellungnahme rechtfertigt sich das Krankenhaus: Es sei nachvollziehbar, dass das Ereignis viele beschäftige und Diskussionen auslöse. Der Arzt, der in dem Fall verständigt wurde, habe aber "sofort entschieden, gemeinsam mit einer Kollegin das Haus zu verlassen, um medizinische Hilfe zu leisten." Innerhalb kurzer Zeit hätten er und eine Kollegin den Patienten aus dem Auto geborgen und erste Hilfe geleistet.

Das Krankenhaus verweist dennoch darauf, dass es "keine leichte Entscheidung" gewesen sei, das Spital in dieser Situation zu verlassen, da die dort tätigen Ärzte für die Versorgung der Patienten im Krankenhaus zuständig seien und das Krankenhaus nicht verlassen dürften, um Patienten nicht zu gefährden. In so einem Fall müsse man eine Abwägung treffen, sagt Patientenanwältin Pilz in Hinblick auf etwaige arbeitsrechtliche Vorschriften: "Der Arzt ist ja nicht nach Tirol gefahren, um jemandem zu helfen."

Der Portier hätte sofort den diensthabenden Arzt verständigt, der schließlich das Spital auch verließ, sagt das Krankenhaus. Außerdem wird darauf verwiesen, dass das Krankenhaus Göttlicher Heiland eines ohne Notfallaufnahme sei und es klare Vorgaben gebe, wie die Rettung in der Rettungskette handeln müsse. Trotz allem wolle man den Vorfall "genau analysieren und evaluieren".

Das Krankenhaus gab eine Stellungnahme ab.

Den Mann, nachdem erste Hilfe geleistet wurde, in das Wilhelminenspital zu bringen, wo eine Notaufnahme existiert, sei "wahrscheinlich gescheiter gewesen", meint Pilz. "Die Argumentation, ihn ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus zu bringen, kann ich nachvollziehen." (red, 6.11.2018)