Apple Pay "kommt bald" nach Deutschland – Partnerbanken benannt

Auch große Kreditkartenkonzerne Visa, Mastercard mit an Bord

Apple treibt die Einführung seines Bezahldiensts Apple Pay in Deutschland voran. Bei dem Service zum Bezahlen per Smartphone oder Apple Watch will der US-Konzern u.a. mit der Deutschen Bank, der HypoVereinsbank, der Commerzbank-Tochter Comdirect, der Direktbank N26 und dem Zahlungsanbieter Wirecard mit seiner Bezahl-App "Boon" kooperieren, teilte Apple auf seiner Apple-Pay-Site in Deutschland mit. Auch in Österreich soll der Start bald vor der Türe stehen.

Aldi, Lidl, Netto, Kaufland, Real und Media Markt

Auch die großen Kreditkartenkonzerne Visa, Mastercard (inklusive Maestro) und American Express sind in Deutschland an Bord. Zu den Geschäften, in denen demnächst mit Apple Pay bezahlt werden kann, zählen unter anderem Aldi, Lidl, Netto, Kaufland, Real und Media Markt. Einen genauen Termin für den Start in Deutschland nannte Apple nicht. Auf der Webseite (https://www.apple.com/de/apple-pay) hieß es lediglich Apple Pay "kommt bald".

Konzernchef Tim Cook hatte bereits im Sommer angekündigt, Apple Pay noch heuer nach Deutschland zu bringen. Der Service ist rund vier Jahre nach dem Start in den USA in mehr als 20 Ländern verfügbar – etwa in China, aber auch in Frankreich, Polen oder der Schweiz. In Deutschland konnte sich Apple dagegen lange Zeit nicht mit den Banken einigen.

Google

Der Apple-Konkurrent Google ist in Deutschland schon seit Ende Juni mit seinem Bezahldienst Google Pay am Markt. Auch ein Großteil der Sparkassen sowie der Volks- und Raiffeisenbanken bietet das mobile Bezahlen per Handy über ihre eigenen Apps an. Die Bezahldienste funktionieren aber jeweils nur mit Android-Handys, deren Marktanteil in Deutschland bei rund 75 Prozent liegt. Um den Dienst am Smartphone nutzen zu können, muss dieses mit einer SIM-Karte ausgestattet sein, die die Nahfeldkommunikation (NFC) unterstützt. An der Kasse hält der Kunde das Smartphone ans Bezahlterminal, und die Daten werden wie beim kontaktlosen Zahlen per Karte per NFC-Funk übertragen. Die meisten Kassenterminals sind bereits NFC-tauglich. (APA, 6.11. 2018)