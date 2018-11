Regierung bringt Telerehabilitation auf den Weg

Patienten sollen künftig ihre Reha zuhause fortsetzen können

Wien – Die Regierung will per Gesetz die Telerehabilitation ermöglichen. Patienten sollen damit die Möglichkeit erhalten, nach einer Reha die Therapie zuhause fortzusetzen, und zwar elektronisch – etwa via Smartphone – assistiert. Eine entsprechende Novelle des ASVG steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Ministerrats.

Wie die "Kleine Zeitung" am Wochenende berichtet hat, soll es in einem ersten Schritt vornehmlich um Menschen mit Herzerkrankungen gehen. Diese sollen dann auch gesundheitsrelevante Informationen wie Gewicht, Blutdruck oder Medikation an den behandelnden Arzt senden können. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) betonte in der ORF-ZiB, dass dies die stationäre und ambulante Rehabilitation nicht ersetzen, sondern ergänzen werde. (APA, 6.11.2018)