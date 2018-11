WienTourismus versteckt Klimts "Kuss" hinter dem Hashtag-Gitter

foto: wientourismus, paul bauer

See Vienna. Not #Vienna: Enjoy the city behind your pics!

Die Kampagne läuft auch in Deutschland und Großbritannien. Sujets zeigen Reisende, die mehr mit ihrem Smartphone als mit der eigentlichen Attraktion beschäftigt sind. Im Hintergrund der Sujets sind klassische Wien-Attraktionen zu sehen, ins Bild gesetzt wird aber die Situation des Fotografierens, hier zum Beispiel das Klimt-Sujet am Checkpoint Charlie in Berlin: