Rafael Nadal sagt für ATP Finals ab

John Isner, aktuell Race-Zehnter, wird in London dabei sein

London – Wenige Stunden vor der Auslosung für die ATP World Tour Finals in London hat nach dem Argentinier Juan Martin Del Potro auch Superstar Rafael Nadal seine Teilnahme abgesagt. Der 32-jährige Spanier, der zuletzt vor seinem in Paris-Bercy geplanten Comeback eine Bauchmuskelverletzung erlitten hat, gab via Soziale Netzwerke seinen Verzicht bekannt.

Damit steht fest, dass Novak Djokovic auch per Jahresende Nummer eins der Tennis-Herren bleiben wird. Nächster Ersatzmann sollte der US-Amerikaner John Isner, aktuell Race-Zehnter, sein. (APA, 5.11.2018)

Race to London:

1. Djokovic 8.045

2. Nadal 7.480 *

3. Federer 6.020

4. Del Potro 5.300 *

5. Zverev 5.085

6. Anderson 4.310

7. Cilic 4.050

8. Thiem 3.895

9. Nishikori 3.390

10. Isner 3.155

* abgesagt