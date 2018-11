Die besten Spice-Girls-Hits?

"Spice Up Your Life", "Wannabe" oder "2 Become 1" – bei welchem Song sind die Spice Girls am besten?

"Yooo, I'll tell you what I want ..." Bei dieser ersten Songzeile fallen auf Weihnachtsfeiern – auch der des STANDARD – gern auch bei den größten Tanzmuffeln die Hemmungen, und Mitarbeiter aus allen Abteilungen strömen auf die Tanzfläche. "Slam your body down and wind it all around" – überraschend gut geht auch 22 (!) Jahre später der Text von den Lippen.

Fans dürfen sich jedenfalls freuen – die Spice Girls touren 2019 wieder. Zwar nur in England und ohne Posh Spice Victoria Beckham – doch immerhin, es ist ein Lebenszeichen der Band, die in den 90er-Jahren neue Maßstäbe setzte und sich "Girlpower" auf die bunten Fahnen geschrieben hatte. Nur drei Alben veröffentlichte die 1994 gegründete britische Girlband. Mit 85 Millionen weltweit verkauften Tonträgern sind die Spice Girls die bis heute erfolgreichste Band weiblicher Besetzung: Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Beckham (ehemals Adams), Melanie Chisholm und Melanie Brown.

foto: apa/afp/leon neal Posh, Ginger, Baby, Sporty und Scary Spice.

Die beste Single?

Doch welche der folgenden Spice-Girls-Singles war nun die Beste? Stimmen Sie ab:

Welcher Song fehlt Ihnen in der Liste? Haben Sie früher zu den Fans gehört und die Band vielleicht sogar live gesehen? Was war das Besondere an den Spice Girls? Teilen Sie Ihre Erinnerungen im Forum! (aan, 6.11.2018)