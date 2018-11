Eurosport dokumentiert Lindsey Vonns letzte Weltcup-Saison

Der Spartensender begleitet Vonn auf ihrer Ende November beginnenden Abschiedstournee

Eurosport wird auch die letzte Weltcup-Saison von Olympiasiegerin Lindsey Vonn (USA) dokumentieren. Der Spartensender begleitet Vonn auf ihrer Ende November beginnenden Abschiedstournee in einer Neuauflage der Reihe "Chasing History" auf Schritt und Tritt, wie Eurosport am Montag mitteilte.

Die erste Folge wird im Rahmen des Weltcup-Wochenendes in Lake Louise (Kanada) Ende November/Anfang Dezember ausgestrahlt, wenn Vonn in den Winter startet. Die 34-Jährige peilt bis zum Saisonfinale im März mindestens vier Siege an, um mit Ingemar Stenmark (Schweden/86 Siege) als erfolgreichstem Weltcupfahrer gleichzuziehen.

"Es ist ein seltsames Gefühl, mich auf meine letzte Saison als Skirennläuferin vorzubereiten, aber ich bin dankbar, dass ich meine Gedanken und Gefühle mit den Eurosport-Zuschauern teilen kann", sagte Vonn. Sie hoffe auf "ein märchenhaftes Ende", ergänzte sie.

In der ersten Staffel von "Chasing History" hatte Eurosport Vonn von der Reha nach einem Armbruch im November 2016 bis zu Olympia-Bronze 2018 in Pyeongchang begleitet. (sid, 5.11.2018)