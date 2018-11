UN-Migrationspakt: Außenamt weist Kritiker im eigenen Haus zurecht

Generalsekretär Peterlik erklärt in seiner internen Entgegnung nun: "Gegenüber dem Migrationspakt bestehen klare inhaltliche Bedenken, die im – in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts erarbeiteten – Ministerratsvortrag der Bundesregierung erläutert wurden." Es sei die Aufgabe der Diplomaten gewesen, den Pakt auszuverhandeln, aber die Aufgabe der Politik, das Ergebnis "einer politischen Bewertung zu unterziehen".

Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović hatte jüngst erklärt, den UN-Migrationspakt nicht unterzeichnen zu wollen. Allerdings ist das Papier kein Vertrag, die Unterschrift eines Staatsoberhaupts oder eines anderen Staatenvertreters ist somit gar nicht notwendig. Der Pakt wird bei einer UN-Konferenz am 10. und 11. Dezember in Marokko per Akklamation angenommen, sozusagen in einem feierlichen Rahmen in Anwesenheit der Staatenvertreter. Österreich schickt keinen offiziellen Vertreter nach Marrakesch und drückt so seine Ablehnung aus.

Völkerrechtlich kann der Pakt am besten als politische Willenserklärung beschrieben werden. Im nächsten Jahr soll er in der UN-Generalversammlung behandelt werden und schließlich in eine Resolution münden, die aber ebenfalls nicht rechtlich bindend wäre. (ksh)

