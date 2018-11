Ehemaliger Innenminister Collomb wieder Bürgermeister Lyons

Mit 41 von 73 Stimmen gewählt

Lyon – Gut einen Monat nach seinem Rücktritt als französischer Innenminister ist Gérard Collomb erneut zum Bürgermeister von Lyon gewählt worden. Am Montagmorgen wurde er in einer außerordentlichen Sitzung des Stadtrats mit 41 von 73 Stimmen gewählt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Sein Vorgänger, Georges Képénékian, hatte das Amt niedergelegt, nachdem Collomb im Oktober als Innenminister zurückgetreten war. Collomb war von 2001 bis zu seiner Berufung in die Regierung 2017 bereits Bürgermeister der Stadt im Südosten Frankreichs gewesen.

Kritik

Collomb stand in der Kritik, nachdem er Mitte September angekündigt hatte, wegen seiner erneuten Kandidatur in Lyon im kommenden Jahr die Regierung verlassen zu wollen. Oppositionspolitiker sahen es als problematisch an, dass der Chef des wichtigen Innenministeriums gewissermaßen auf dem Absprung war.

Präsident Emmanuel Macron hatte ein Rücktrittsangebot Collombs zunächst abgelehnt, schließlich aber doch angenommen. Der Mitbegründer der Sozialistischen Partei Collomb war sehr früh ein Unterstützer Macrons gewesen und galt als Schwergewicht der Regierung. (APA, 5.11.2018)