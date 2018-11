Ex-ÖFB-Kapitän Andreas Ivanschitz beendet Karriere

Der Burgenländer bestritt 69 Länderspiele und erzielte dabei zwölf Tore

Wien – Andreas Ivanschitz hat am Montag sein Karriereende via Twitter bekanntgegeben. Der 35-jährige Burgenländer wurde mit Rapid (2004/05) und Red Bull Salzburg (2006/07) österreichischer Meister, in den USA holte er mit den Seattle Sounders (2014/15) den MLS-Cup. Weitere Karrierestationen waren Panathinaikos Athen, Mainz 05, Levante UD und Viktoria Pilsen.

Für das ÖFB-Team bestritt Ivanschitz 69 Länderspiele und erzielte dabei zwölf Tore, bei der EM 2008 war er Kapitän. Seit Juli war der Mittelfeldspieler vereinslos. (red, 5.11.2018)