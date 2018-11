"Süddeutsche Zeitung" startet wöchentlichen Österreich-Newsletter

Am 9. November stellt die Redaktion Geschichten aus und zu Österreich zusammen

Wien – Am Freitag, 9. November, startet die "Süddeutsche Zeitung" einen wöchentlichen, kostenlosen Österreich-Newsletter. Jeweils am Freitag stelle die SZ-Redaktion in München Geschichten aus und zu Österreich zusammen, heißt es in einer Presseaussendung des Mediums. Zielgruppe seien Leserinnen und Leser in Österreich – sowie jene, die sich für Österreich-Themen interessieren.

Wolfgang Krach, Chefredakteur der "Süddeutschen Zeitung", sagt via Aussendung: "Neben unserem Wien-Korrespondenten Peter Münch schreiben mehr als ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen in allen Ressorts über Österreich – diese Expertise bündeln wir nun in unserem Österreich-Newsletter. Wir freuen uns, damit noch mehr Leserinnen und Leser für unsere Österreich-Geschichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport, Reise und Gesellschaft zu begeistern." (red, 5.11.2018)