Spieler wütend, weil "Rainbow Six Siege" weniger Blut und Sex enthalten soll

Shooter steht vor Release im asiatischen Raum – unterschiedliche Aussagen zu eigenen Versionen

Ubisofts Shooter Rainbow Six Siege steht vor der Veröffentlichung im asiatischen Raum und muss deswegen abgeändert werden. In einem Blog-Eintrag wurden "ästhetische" Änderungen angekündigt. So soll der Shooter künftig mit weniger Blut und ohne Verweise auf Sex und Glücksspiel auskommen.

foto: ubisoft

Weniger Blutspritzer und Sex

Blutspritzer an der Wand wird es in Zukunft keine mehr geben und Glücksspielautomaten, die nicht verwendet werden können, werden ebenso gänzlich entfernt. Auch eine Neonlichtbeleuchtung, die eine nackte Frau tanzend zeigt, wird durch eine Neonlicht-Hand ausgetauscht.

foto: ubisoft

Verwirrende Aussagen von Ubisoft

Ob diese Änderungen übrigens auch im europäischen oder US-Raum eintreten, ist nicht bekannt. Ubisoft sagte anfangs, dass man auf einen einzigen Build setzen will, um doppelte Arbeit bei der Entwicklung zu vermeiden. Nach einem Aufschrei aus der Community und Zensur-Rufen, ruderte der Hersteller allerdings zurück.

foto: ubisoft

Doch eigene Versionen für EU und NA?

In einem Posting im offiziellen Subreddit des Games sagte ein Ubisoft-Community-Manager, dass eine globale Version wohl doch nicht möglich ist und man künftig auf mehrere Versionen setzen wird. Diese sind mit einem Region-Lock versehen – ein Europäer kann somit nur die EU-Version spielen und ein Chinese nur die China-Version. Auch VPNs sollen eine länderübergreifende Nutzung verhindern. (red, 05.11.2018)