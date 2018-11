Rauch-Kallat unterrichtet Männer in Feminismus

Die ehemalige ÖVP-Ministerin hält Seminare zu "Feminismus für Anfänger", Thema ist der richtige Umgang mit Frauen

Wien – Maria Rauch-Kallat, ehemalige Gesundheits- und Frauenministerin der ÖVP, unterrichtet künftig Männer. Sie hält Seminare mit dem Titel "Feminismus für Anfänger", berichtet die Onlineausgabe des "Kurier".

Rauch-Kallat, die sich als Feministin bezeichnet und als eine der wenigen ÖVP-Frauen das Frauenvolksbegehren unterzeichnet hat, um "den Männern nicht den Triumph zu überlassen", will in ihren Seminaren Männern den richtigen Umgang mit Frauen beibringen. In Zeiten von #MeToo werde in vielen Firmen ein angemessener Umgang mit Mitarbeiterinnen gewünscht, diese würden Rat bei Rauch-Kallat suchen. In den Kursen würden Männer dann fragen, ob sie Frauen noch in den Mantel helfen dürfen oder welcher Umgangston angebracht sei, wird Rauch-Kallat zitiert.

Laut "Kurier" hält die ehemalige Ministerin auch Workshops für Frauen ab: Sie gibt Tipps, wie sie sich bei "MeToo-Attacken" verhalten sollen, aber auch, wie sie sich bei Gehaltsforderungen durchsetzen können. (red, 5.11.2018)