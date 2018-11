Stuttgarter "Tatort: Der Mann, der lügt": Top oder Flop?

Manuel Rubey spielt den verdächtigen Industriemanager Jakob Gregorowicz

Es ist erst einmal nur eine kurze Befragung, als Thorsten Lannert und Sebastian Bootz die Ermittlungen im Mordfall Uwe Berger aufnehmen: Warum stand sein Name im Terminkalender des Ermordeten, wird Jakob Gregorowicz gefragt. Ein Irrtum, antwortet Jakob und glaubt die Sache damit erledigt. Doch schon bald können die Kommissare ihm nachweisen, dass seine Aussage unvollständig war. Sie reden auch mit seiner Frau Katharina, bohren nach.

Jakob will plausible Erklärungen liefern, trotzdem tauchen neue Unstimmigkeiten auf. Bald stellt auch Katharina Fragen. Jakob gerät in Bedrängnis, weil so manches zum Vorschein kommt, das er lieber im Verborgenen belassen hätte. Statt von sich abzulenken, wird er in den Augen der Kommissare zu einem der Hauptverdächtigen.