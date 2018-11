"Germany's Next Topmodel" künftig mit wechselnder Jury

Heidi Klum künftig einzige fixe Jurorin

Unterföhring – Die Model-Show "Germany's Next Topmodel" wird ab der nächsten Staffel nur mehr Heidi Klum als fixe Jurorin haben. Das berichtet das Branchenmagazin DWDL. Klum will sich für jede Folge Gastjuroren an die Seite holen, die zum Thema der Episode passen. Sie spricht gegenüber DWDL von 15 wechselnden Jurymitgliedern. Thomas Hayo wird nach acht Jahren nicht mehr als Juror dabei sein.

Die Dreharbeiten für die 14. Staffel haben kürzlich in Berlin begonnen, zu sehen sind die 16 Folgen im Frühjahr 2019. (red, 4.11.2018)