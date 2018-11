TV-Tipps für Montag, 5. November

Hedi Schneider steckt fest (DE/N 2015, Sonja Heiss) Die Mittdreißigerin Hedi (Laura Tonke) lebt zusammen mit ihrem Partner Uli (Hans Löw) und ihrem Sohn und träumt in den Tag hinein. Als Hedi in einem Fahrstuhl in ihrem Bürokomplex steckenbleibt, wird ihr Alltag plötzlich von Angst- und Panikattacken begleitet. Bis 01.30, ZDF

Der Antisemitismus-Report Das jüdische Restaurant Schalom in Chemnitz wird Ende August von einer Gruppe Neo nazis überfallen, der Eigentümer leicht verletzt. Judenfeindliche Pöbeleien, Beleidigungen, Schmierereien – das kennt er seit vielen Jahren. Sie sind, so erzählt er, für ihn Alltag. Ein Angriff mit Steinen, Flaschen und einem Rohr aber ist eine neue Gefahr. Bis 23.30, ARD

Kulturmontag mit Clarissa Stadler. Hollywoodregisseur Wes Anderson und seine Frau Juman Malouf haben für das Kunsthistorische Museum aus vier Millionen Exponaten ihre Lieblingsstücke ausgewählt und sie in der Ausstellung Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures zusammengefügt. Mit der Eröffnungsschau Aufbruch ins Ungewisse öffnet das Haus der Geschichte, das erste zeitgeschichtliche Museum der Republik Österreich, seine Pforten. Zu Gast ist Direktorin Monika Sommer. Außerdem berichtet der Kulturmontag über die Verleihung des dritten Österreichischen Buchpreises am 5. November und begrüßt den Gewinner oder die Gewinnerin im Studio. Bis 23.30, ORF 2

Die purpurnen Flüsse – Melodie des Todes (Les Rivières pourpres, F/D/B 2018, Ivan Fegyveres) Es ist kein Remake des Klassikers aus dem Jahr 2000, sondern ein Vierteiler mit neuen Fällen für den Pariser Kommissar Niémans (Olivier Marchal). Im ersten Teil ermittelt er mit seine Kollegin Camille (Erika Sainte) in einem abgelegenen Kloster. Ein Mönch starb unter mysteriösen Umständen. Der Schlüssel zur Auf klärung liegt in seiner Handfläche. Bis 23.50, ZDF

Der Blaue Max (The Blue Max, GB 1966, John Guillermin) Der aus einfachen Verhältnissen stammende Fliegerleutnant Stachel (George Peppard) kennt nur ein Ziel: Er will den "Blauen Max", den höchsten deutschen Tapferkeitsorden während des Ersten Weltkrieges, erhalten. Um dies zu erreichen, ist dem maßlos ehrgeizigen Stachel jedes Mittel recht. Bis 22.50, Arte

Radiotipps

13.00 WISSENSCHAFT

Punkt eins "40 Jahre Zwentendorf" und was daraus zu lernen wäre. Zu Gast sind Univ.-Prof. Dr. Marina Fischer-Kowalski, Soziologin und Gründerin des Instituts für Soziale Ökologie in Wien, und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kromp, Physiker, Risikoforscher, bis 2012 Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur. Moderation: Andreas Obrecht. Bis 13.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama:_Erbitterter Kampf um die Wähler: Vor den US-Midterm-Elections Die amerikanischen Kongresswahlen am 6. November finden in einem stark aufgeladenen politischen Klima statt. Zwei rechtsextreme Gewaltverbrechen haben jüngst das Land erschüttert. Ein Anhänger von US-Präsident Trump hatte Paketbomben an prominente Trump-Kritiker geschickt. Danach erschoss ein antisemitischer Attentäter elf Menschen in einer Synagoge in Pittsburgh. Donald Trump polarisiert unterdessen weiter, indem er erneut gegen Flüchtlinge und Immigranten und auch gegen die Medien hetzt. Eine Reportage aus Georgia.

Bis 18.55, Ö1

18.30 KULTUR

Kulturton Können Frauen die Welt mitretten? Spannende Antworten auf diese Frage lieferte die Künstlerin Chiara Isabella Spagnoli Gabardi in ihrem Vortrag zum Thema "Female empowerment for a more sustainable future" im Rahmen des Innsbruck Nature Film Festival. Bis 19.00, Radio Freirad

18.30 POLITMAGAZIN

Weltzeit: Macrons Banlieue-Politik. Der Radikalisierung den Nährboden entziehen Zu viele Kinder in den Klassen, kaum Chancen auf Jobs nach der Schule, monetäre Armut der Eltern und ständig anhaltende Stigmatisierung in der französischen Gesellschaft. Bis 19.00, Deutschlandradio Kultur (Olivera Stajić, 5.11.2018)