Skispringen im Prater? Pläne für Mega-Stadion in Wien

ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel träumt von einer Multifunktions-Arena mit Sprungschanze. Pläne für ein gigantomanisches Projekt gibt es bereits

Was mit dem Ernst Happel-Stadion in Wien in Zukunft passieren soll, steht noch in den Sternen. Der Fußballverband (ÖFB) und FPÖ-Sportminister HC Strache fordern einen Neubau eines Nationalstadions. In diese Diskussion reiht sich nun ein neuer Vorschlag: der Bau eine Multifunktions-Arena für Sommer- und Wintersport im Prater.

So hat sich ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel für einen Entwurf des Ingenieurs Kurt Zöchling stark gemacht. Ich muss vorwegschicken, dass das nicht meine Idee war. Aber das Projekt ist gut und meiner Meinung nach lohnt es sich, da dranzubleiben", so Schröcksnadel in einem Interview mit dem Kurier. Das Projekt mutet gigantomanisch an.

Laut Zöchlings Plänen würde die Multifunktions-Arena neben Fußball, Tennis und Hallensportarten auch über Wintersportanlagen verfügen. Eine Groß- und eine Normalschanze fürs Skispringen sowie eine Rampe für eine Skipiste sind laut Plänen angedacht. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) möchte also mitmischen. Die Frage ist, wie ernst zunehmen diese Idee wirklich ist. Und vor allem, wo soll diese Arena im Prater erbaut werden? Das Happel-Stadion könnte zu einem Wohn- und Einkaufszentrum in Anlehnung an das Gasometer umgebaut werden.

Geplante Veranstaltungen im Detail:

Alpinzentrum Wintersport:

Skispringen auf der Normal- und Großschanze

Mattenspringen im Sommer

Parallelslalom Alpin-Parallelslalom Snowboard

Ski Freestyle-Ski und Snowboard Akrobatik

Big Air oder Straight Jump-Snowboard Freestyle

Publikums Skifahren an veranstaltungsfreien Tagen

Eishockey, Eiskunstlauf Großveranstaltungen

Sommersportzentrum:

Fußballveranstaltungen (National und International)

American Football

Tennisveranstaltungen (National und International)

Hallenballsport (Basketball, Handball, Volleyball usw.)

Sport Klettern an der Rückseite der Arena (Natürliche Kletterwand)

Bungee-Jumping vom Plateau der Großschanze

Allgemein:



Großveranstaltungen jeder Art

Olympische Sommer- und Winterspiele

Europameisterschaften und Weltmeisterschaften

Champions League, Europa League

Pop-Konzerte von Weltstars

Einen Schuldenberg soll die Errichtung der Arena Austria nicht hinterlassen. "Große Investitionen in Millionenhöhe werden durch den mehrfachen Nutzen wieder hereingespielt", sagt Zöchling. (vet, 4.11.2018)