Was ist schon freiwillig? Zwölf-Stunden-Tag auf dem Prüfstand

Gut zwei Monate nach Inkrafttreten zeigen sich schon die Schwachstellen des Arbeitszeitgesetzes. Die Arbeiterkammer will über einen "Freizeitzuschlag" diskutieren

Der Zwölfstundentag ist gut zwei Monate nach Einführung schon wieder reparaturbedürftig. Ausschlaggebend sind Fälle, bei denen die von der Regierung postulierte Freiwilligkeit der Mehrarbeit offenbar nicht gegeben war. Die jüngsten Beispiele veranlassten ÖVP-Klubchef August Wöginger nun zur Ansage, man überlege Strafen, um schwarze Schafe zu sanktionieren. Details lagen vorerst keine vor, doch offenbar sind Verwaltungsstrafen angedacht, wenn die Freiwilligkeit der Überstunden umgangen wird.

Die Arbeitnehmervertreter sehen sich angesichts des angedeuteten Einlenkens der Koalition in ihrer Kritik bestätigt und pochen nun auf eine umfassende Überarbeitung des Gesetzes. Es sei von Anfang an darauf hingewiesen worden, dass die neuen Bestimmungen die Freiwilligkeit nicht gewährleisten, weil die betroffenen Arbeitnehmer aus Angst vor Jobverlust die Mehrbelastung in Kauf nehmen. "Das Gesetz ist ein löchriges Konzept, mit der Freiwilligkeit ist es da nicht weit her", sagt Arbeiterkammer-Direktor Christoph Klein zum STANDARD.

AK für "Freizeitzuschlag"

Er zeigt Bereitschaft, die Materie mit den Arbeitgebern und der Regierung neu zu verhandeln und legt dabei einen neuen Vorschlag auf den Tisch. Bei der Ausweitung der Arbeitszeit könnte es einen "Freizeitzuschlag" geben, also eine zusätzliche Kompensation zum ohnehin verpflichtenden Zeit- oder Geldausgleich für Mehrarbeit.

foto: wko/youtube Die Wirtschaftskammer (WKO) hat im Sommer vor allem Gewinner durch die neuen 12-Stunden-Tag-Regeln gesehen. Die Unternehmen würden wettbewerbsfähiger, die Arbeitnehmer erhielten bei Überstundenleistungen entweder mehr Verdienst oder höhere Freizeitblöcke .

Die Variante hat aus Kleins Sicht zwei Vorteile: Es werde dabei eine zusätzliche Hürde eingebaut, damit Arbeitgeber nur in Ausnahmefällen auf den Zwölf-Stunden-Tag zurückgreifen. Und es werde gleichzeitig die gesundheitliche Belastung der Mehrarbeit abgefedert, sagt Klein.

Rücksicht auf Metallerlohnrunde

Derzeit lässt sich noch schwer sagen, wie stark das neue Arbeitszeitgesetz genutzt wird. Einerseits, weil viele Betriebe den neuen Spielraum noch nicht ausreichend analysiert haben. Andererseits, weil die Wirtschaftskammer die Betriebe ersucht haben soll, die Metallerlohnrunde nicht durch das Ausschöpfen des neuen Rahmens zusätzlich zu stören.

Die Fälle, die zuletzt für Aufregung gesorgt haben, kommen tendenziell aus anderen Branchen. So wurde laut Arbeiterkammer eine Hilfsköchin in Wien mit Kündigung bedroht, wenn sie sich gegen einen Zwölfstundentag zur Wehr setze.

Die "Salzburger Nachrichten" wiederum berichteten von einer Hotel aus einem Wintersportort im Salzburger Bergland, das einem Bewerber einen Dienstvertrag vorgelegt hat, der ausdrücklich die Bereitschaft zum Zwölf-Stunden-Tag beinhaltet. Bei einem Gehalt von 1620 Euro brutto wurde eine All-in-Pauschale von 32,62 Euro gewährt, mit der alle Extras – auch Zulagen und Zuschläge – abgedeckt sind. (Andreas Schnauder, 4.11.2018)