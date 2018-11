Aggressive Robben griffen Angler in Schottland an

Ein Mann auf der Flucht vor 50 Robben verstieg sich auf dem Fluchtweg

Edinburgh – Ein vor Dutzenden aggressiven Robben geflohener Mann ist von einer Klippe in Schottland gerettet worden. Rund 50 Tiere bedrohten plötzlich den Angler, als er am Strand nahe des Ortes Eyemouth entlangging. Die Robben wollten ihren Nachwuchs schützen, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag berichtete.

Der Mann flüchtete die Felsen hinauf, kam aber auf drei Viertel des Weges weder vor noch zurück. Retter bargen den Angler im Dunkeln am Freitagabend. Er kam mit einer leichten Unterkühlung davon. (APA, 4.11.2018)