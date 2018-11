Real Madrid rumpelt zum Sieg gegen Valladolid

Späte Tore für die Königlichen bringen 2:0-Erfolg

Madrid – Real Madrid hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in der spanischen Fußball-Liga wieder ein Erfolg gefeiert. Der kriselnde Rekordmeister von Interimstrainer Santiago Solari setzte sich am Samstag gegen Real Valladolid mit 2:0 durch und hielt den Kontakt zur Spitzengruppe. Die Tore für die Königlichen gegen den Aufsteiger erzielten Kiko Olivas (83.) mit einem Eigentor und Sergio Ramos (88./Elfer).

Bereits am Nachmittag war Atletico Madrid bei CD Leganes nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Madrids französischer Weltmeister Antoine Griezmann hatte den Europa-League-Sieger in der 69. Minute in Führung gebracht, Guido Carrillo (82.) traf zum Ausgleich. Tabellenführer FC Barcelona gastierte im Abendspiel bei Nachzügler Rayo Vallecano. (APA, 3.11.2018)