Athener Klub des Wiener Trainers weiter ungeschlagen Tabellenzweiter

Athen – Damir Canadi ist mit Atromitos Athen in der griechischen Fußball-Meisterschaft auch nach neun Runden ungeschlagen Tabellenzweiter. Atromitos trennte sich am Samstag im Schlager von PAOK Saloniki mit 1:1 und liegt weiter zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Bei Atromitos spielte der Ex-Altacher Emanuel Sakic durch, der frühere Rapidler Armin Mujakic wurde in der Pause ausgetauscht. (APA, 3.11.2018)