BW-Linz-Hooligans attackierten Steyr-Fans am Bahnhof

Anhänger von Blau Weiß Linz holten Steyr-Fans in Ennsdorf aus dem Zug – Augenzeugen: Mehrere Verletzte – Polizei ermittelt und ersucht um Hinweise

Ennsdorf – Am Bahnhof in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) ist es Freitagnacht zu Ausschreitungen unter Fußballfans gekommen, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF NÖ. Nach dem Match der Zweitliga-Vereine Blau Weiß Linz und Vorwärts Steyr hatte ein Zug mit etwa 50 heimreisenden Steyr-Fans in Ennsdorf gehalten. Dort wurden sie gegen 23.00 Uhr von rund 30 Anhängern der Linzer erwartet.

Die teilweise maskierten Hooligans sollen laut Augenzeugen gegen den Zug getrommelt und eine Rauchbombe geworfen haben. Die Steyr-Fans stiegen daraufhin aus dem Zug, und es kam zu einer Schlägerei. Augenzeugen sprachen von mehreren Verletzten, am Boden liegenden und blutenden Personen.

Als die ersten Polizeistreifen am Tatort eintrafen, waren die Tumulte bereits vorbei. Auch konnten die Beamten keine Verletzten ausfindig machen. Diese dürften von den jeweils eigenen Fans mitgenommen und versorgt worden sein, vermutete ein Polizeisprecher gegenüber der APA. Die Steyr-Fans wurden von Polizisten im Zug bis nach Steyr begleitet und die Bahnhöfe entlang der Strecke bewacht.

Der Vorfall soll nun anhand von weiteren Zeugeneinvernahmen und der Auswertung von Videomaterial geklärt werden. Anzeigen oder Festnahmen habe es laut Polizei bisher keine gegeben. Sachdienliche Hinweise werden von allen Polizeidienststellen entgegengenommen. (APA, 3.11.2018)