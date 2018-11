Golden State Warriors weiter auf Erfolgswelle

Bereits neunter Sieg für Durant, Curry und Co. – Oklahoma mit viertem Erfolg in Serie

Oakland (Kalifornien) – Titelverteidiger Golden State Warriors hat in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA seine Siegesserie verlängert. Beim 116:99 in Oakland gegen die Minnesota Timberwolves steuerten die Superstar Kevin Durant 33 Punkte und Stephen Curry 28 bei. Es war der siebente Erfolg hintereinander. Die Warriors haben als einziges Team bereits neun Erfolge auf dem Konto.

Die Oklahoma City Thunder verlängerten ebenfalls ihre Siegesserie. Bei den Washington Wizards gab es einen deutlichen 134:111-Sieg, es war der vierte Erfolg en suite. Die sechste Niederlage am Stück erlitten die Dallas Mavericks, sie unterlagen gegen die New York Knicks daheim 106:118. Die Houston Rockets beendeten ihre Negativserie von vier Niederlagen in Folge mit einem 119:111-Auswärtssieg gegen die Brooklyn Nets. (APA, 3.11.2018)

NBA-Ergebnisse

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 95:120

Brooklyn Nets – Houston Rockets 111:119

Chicago Bulls – Indiana Pacers 105:107

Washington Wizards – Oklahoma City Thunder 111:134

Dallas Mavericks – New York Knicks 106:118

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 100:110

Phoenix Suns – Toronto Raptors 98:107

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 116:99