Twitter löscht über 10.000 Accounts mit Boykottaufrufen zur US-Wahl

New York – Der Kurznachrichtendienst Twitter hat mehr als 10.000 gefälschte Accounts gelöscht, in denen zum Boykott der bevorstehenden Kongresswahl in den USA aufgerufen wurde. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag, dass die Konten Ende September und Anfang Oktober gelöscht worden seien.

Falschinformation im Präsidentschaftswahlkampf

Die Accounts hätten fälschlicherweise den Eindruck vermittelt, von den US-Demokraten eingerichtet worden zu sein. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte Twitter Millionen von Accounts geschlossen, über die Falschinformationen vor allem mit Blick auf die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verbreitet worden waren. (Reuters, 2.11.2018)