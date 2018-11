FBI fing verdächtiges Paket an US-Milliardär Steyer ab

Ex-Finanzinvestor aus Kalifornien macht gegen Trump mobil

Washington – An den US-Milliardär Tom Steyer, einen bekannten Unterstützer der Demokraten und Gegner von Präsident Donald Trump, ist ein verdächtiges Paket geschickt worden. Die US-Bundespolizei FBI teilte am Freitag mit, man habe eine an Steyer adressierte Sendung abgefangen.

Vor genau einer Woche hatten die Behörden den 56-jährigen Cesar Sayoc festgenommen, der Rohrbomben an Trump-Kritiker verschickt hatte.

Auf Twitter schrieb das FBI, das Paket sei am Donnerstag entdeckt worden. Der in Kalifornien lebende Steyer ist vor allem deswegen bekannt, weil er hinter kostspieligen Anti-Trump-Kampagnen steht, in denen unter anderem zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen das US-Staatsoberhaupt aufgerufen wird. Vor den Kongresswahlen am 6. November hat der langjährige Chef eines Hedgefonds seine Bemühungen zur Mobilisierung der Wähler noch einmal verstärkt. (APA/Reuters, 2.11.2018)