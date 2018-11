Was spricht für den UN-Migrationspakt, was spricht gegen ihn?

FÜR

Deklarierte Zielsetzung des UN-Migrationspakts ist, wie gleich am Anfang des 32 Seiten langen Papiers zu lesen ist, die "verstärkte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Migration in allen ihren Dimensionen". Migration wird dabei als grundsätzlich positiv betrachtet. In der globalisierten Welt – so eines der angeführten Leitprinzipien – stelle sie "eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung" dar. Um eine "sichere, geordnete und reguläre Migration für alle" zu gewährleisten, brauche es jedoch "gute Information, Planung und Konsens".

Diese Zielvorgabe ist angesichts der Vorhersagen von Experten, dass in den kommenden Jahrzehnten Millionen Menschen ihre Heimat verlassen werden, um in anderen Staaten ihr Auskommen zu finden, höchst vernünftig. Sie abzulehnen ist – so der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak – ein "Schnitt ins eigene Fleisch".

Neue Strategie

Denn im Unterschied zum Umgang mit Fluchtbewegungen, für den es seit Inkrafttreten der Genfer Flüchtlingskonvention eine menschenrechtliche Grundlage gibt, existieren in Bezug auf Migration nicht einmal Ansätze einer weltumspannenden Strategie. Ein solche zu schaffen erscheint überfällig.

Dazu müssen alle Beteiligten aber zu Änderungen ihres Vorgehens bereit sein – von den Auswanderungsstaaten, die vielfach durch Mangel und politische Unfreiheit geprägt sind, bis hin zu beliebten Einwanderungsregionen wie der EU.

Sinnvolle Ziele

EU-weit, also auch in Ländern wie Österreich, wird Einwanderung derzeit nur in sehr geringem Ausmaß zugelassen. Das sollte mittelfristig überdacht werden. Der Migrationspakt schlägt hier als eine von insgesamt 23 Zielvorgaben zum Beispiel die "Förderung einer fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeitskräften" unter Einwanderungswilligen vor.

Der Migrationspakt definierte weitere sozialpolitische Ziele, etwa einen "besseren Zugang zum Gesundheitssystem" sowie zu "Grundleistungen". Um in einer von Einwanderung mitgeprägten Gesellschaft den Konsens zu erhalten, erscheint dies unverzichtbar. Schon derzeit zeigt sich außerdem, wie wichtig ein fairer und faktentreuer Diskurs über Migration ist. Dem Ziel des Paktes, einen solchen Diskurs zu fördern, ist demnach zuzustimmen.