TV-Tipps für Sonntag, 4. November

Europastudio: Merkels Rückzug – Europa im Ungewissen, Bad Moms und Egon Schiele: Tod und Mädchen

9.05 KINDERMAGAZIN

Knall Genial Buntes Magazin für wissbegierige Kinder. Geschichte wird lebendiggemacht, geniale Erfindungen und sensationelle Tricks werden getestet und verblüffende Phänomene präsentiert. Bis 9.20, ORF 1

9.25 THRILLER

Das Labyrinth (Union Station, USA 1950, Rudolph Maté) Während einer Zugfahrt nach New York fallen der jungen Joyce Willecombe (Nancy Olson) zwei verdächtige Männer auf. Auf ihren Hinweis hin findet die Polizei bald heraus, dass diese in die Entführung der blinden Millionärstochter Lorna Murchison (Allene Roberts) verwickelt sind. Die Lösegeldübergabe soll am Bahnhof Union Station erfolgen. Zusammen mit Joyce Willecombe setzt Leutnant Calhoun (William Holden) alles daran, die Geiselnahme glimpflich zu beenden. Bis 10.50, Arte

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Merkels Rückzug – Europa im Ungewissen Nach der Wahl in Hessen hat die deutsche Langzeitkanzlerin Angela Merkel diese Woche einen Paukenschlag gesetzt. Im Dezember tritt sie als CDU-Chefin zurück, in drei Jahren endet auch ihre Kanzlerschaft. Was bedeutet dieser Rückzug auf Raten für Europa? Darüber diskutieren und der Leitung von Paul Lendvai: Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, Stefan Lehne, Experte für europäische Politik, Adelheid Wölfl, der STANDARD, Michael Martens, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bis 12.00, ORF 2

15.50 KINDER

Komm mit in meine Schule Sechs Kinder aus verschiedenen Ländern und Schulen erzählen aus ihrer Sicht, was das Besondere an ihrer Art zu lernen ist. In der letzten Folge der Serie geht es zu Mia. Sie lebt in Paraguay, geht aber in Argentinien in die Schule. Jeden Tag rudert sie eine Stunde und geht eine weitere Stunde, um in die Schule zu kommen. Bis 16.15, Kika

20.15 KOMÖDIE

Bad Moms (USA 2016, Jon Lucas) Ammy (Mila Kunis) hat es satt, die perfekte Mutter zu sein, und gründet kurzerhand den "Bad Moms Club". Mit Gleichgesinnten macht sie Party bis zum Abwinken und beschließt, bei der nächsten Wahl des Elternvereins gegen die vermeintlich perfekte Mutter Gwendolyn (Christina Applegate) anzutreten, die daraufhin ein böses Intrigenspiel in Gang setzt. Bis 21.45, ORF 1

stx entertainment Bad Moms, der Trailer

21.45 THRILLER

Money Monster (USA 2016, Jodie Forster) Der Börsenguru Lee Gates (George Cloone) moderiert auf dem US-amerikanischen Fernsehsender FNN die boulevardeske Finanzsendung Money Monster mit Börsentipps für Privatanleger. Ein enttäuschter Investor bewaffnet sich, überfällt das Fernsehstudio und nimt Gates und die Produzentin (Julia Roberts) fest. Bis 23.25, SRF 2

22.00 FILMBIOGRAFIE

Egon Schiele: Tod und Mädchen (LUX/Ö 2016, Dieter Berner) Anfang des 20. Jahrhunderts ist Egon Schiele einer der provokantesten Künstler in Wien. Er löst Skandale aus und wird wegen angeblicher Schändung einer Dreizehnjährigen vor Gericht gestellt. Sein Leben und sein Werk sind geprägt von Erotik und Vergänglichkeit.

Bis 23.45, ORF 2

22.40 ACTION

Killer Elite (GB/AUS 2011, Wolfgang Murnberger) Der Thriller basiert auf dem biografischen Roman The Feather Men des Abenteurers, Forschers und ehemaligen Soldaten des britischen Special Air Service Sir Ranulph Fiennes. Im Film ist es der Söldner Danny Bryce (Jason Statham), der sich nach einem erfolgreichen Auftrag aus dem Geschäft zurückziehen möchte. Doch sein Freund und Mentor Hunter (Robert De Niro) wurde entführt.

vipmagazin Killer Elite, der Trailer

Bis 0.50, ProSieben

23.45 FILMDOKUMENTATION

Egon Schiele – die nackte Wahrheit Zum Gedenkjubiläum anlässlich des 100. Todestages im Jahr 2018 sendet der ORF eine neue Filmdokumentation über Egon Schiele und sein Werk, di auch den Zusammenhang zwischen der kompromisslosen Unbedingtheit in der Kunst und ihrem anscheinenden Widerpart, dem moralischen Verhaltenskodex der Gesellschaft, ergründen will. Namhafte Persönlichkeiten und Schiele-Experten wie Elisabeth und Diethard Leopold, Jane Kallir, Klaus Albrecht Schröder, Jean Clair und Tobias Natter vertiefen die verschiedenen Erzählstationen und Darstellungsebenen über Egon Schieles Leben, Werk und Gegenwart zwischen Wien, Paris, Neulengbach, Tulln und Krumau. Bis 0.40, ORF 2

foto: orf / helmut wimmer "Egon Schiele – die nackte Wahrheit" in ORF 2. Nachgestellte Szene: Egon Schiele und ein Model.

23.45 GESCHICHTE

Verwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938 Tausende verwüstete Geschäfte und niedergebrannte Synagogen, hunderte Tote, Auftakt für die Zerstörung des jüdischen Lebens in Deutschland: ZDF-History erzählt den Exzess der Gewalt im November 1938 aus der unmittelbaren Sicht von Betroffenen und Augenzeugen. Der Schauspieler Günter Lamprecht geriet als achtjähriger Schüler in Berlin selbst in den Strudel der Ereignisse. Er war Sohn eines überzeugten SA-Mannes. Bis 0.35, ZDF