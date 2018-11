Österreich-Premiere von "American Vienna"

Neun US-amerikanische Kleinstädte stellt das dokumentarische Roadmovie vor, das am Montag im Wiener Votivkino zu sehen ist

Städte in den USA, die Vienna heißen, sind keine Seltenheit. Neun davon stellt nun ein dokumentarisches Roadmovie vor: American Vienna zeigt entlang alltäglicher Beobachtungen ein Panorama des ländlichen Amerika. Über 3000 Meilen waren STANDARD-Redakteurin Jasmin Al-Kattib und Richard Kromp unterwegs. Ihre Reise führte vom Bundesstaat Maine im Nordosten bis nach Alabama und Georgia im Süden. Nach Screenings in den USA erlebt der Film am Montag, 5. 11., 20.00 Uhr, im Wiener Votivkino seine eine Österreich-Premiere. (red, 4.11.2018)