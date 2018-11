Videoumfrage zur Ablehnung des UN-Migrationspakts: "Das ist peinlich"

Passantinnen und Passanten am Wiener Schwedenplatz sehen Österreichs Ausstieg aus dem UN-Migrationspakt eher skeptisch

der standard Bei der STANDARD-Umfrage auf dem Wiener Schwedenplatz sieht man den Rückzug eher negativ.

Die österreichische Bundesregierung wird das geplante UN-Abkommen zur Migration nicht unterzeichnen. Der Migrationspakt ist kein rechtlich bindendes Abkommen, das Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten festlegen und am 10. und 11. Dezember bei einer Uno-Konferenz in Marrakesch in Marokko angenommen werden soll. Wie sehen Passantinnen und Passanten auf dem Wiener Schwedenplatz die Entscheidung – und was wissen sie über den Migrationspakt eigentlich? (Julia Gruber, Andreas Müller, 2.11.2018)