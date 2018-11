"Planet One": Österreichs größte LAN-Party startet in Wien

Platz für 500 Gamer auf dem Red Bull-Event in der Wiener Metastadt

In Wien steigt an diesem Wochenende die größte LAN-Party des Landes, die Red Bull Planet One. Bis zu 500 Gamer werden in der "Metastadt" im 22. Bezirk in verschiedenen Titeln gegeneinander antreten. Das Event startet bereits am heutigen Freitagnachmittag.

League, CS:GO, Fifa 19

Gespielt werden unter anderem der Taktik-Shooter Counter-Strike: GO, das populäre MOBA League of Legends und die Fußballsimulation Fifa 19. Zudem wird der Event auch als Bühne für das Österreich-Qualifying des internationalen "M.E.O."-Turniers im Mobile Game Clash Royale genutzt.

Wer nicht vor Ort ist, kann das Geschehen per Livestream mitverfolgen. Sowohl Red Bull, als auch der Clan Austrian Force und der eSportler Andrés Torres werden per Twitch einen Einblick bieten. Das Programm kann auf der Webseite eingesehen werden. (red, 02.11.2018)