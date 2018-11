Toyota ruft in Österreich 21.000 Autos in die Werkstatt

Weltweit betrifft der Rückruf mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge

Wien/Toyota – Vom weltweiten Toyota-Rückruf für einige Modelle sind in Österreich 20.756 Autos betroffen. Es gibt verschiedene Probleme mit Airbags. "Es besteht keine unmittelbare Gefahr", sagte der Sprecher des heimischen Generalimporteurs Toyota Frey am Freitag. Die betroffenen Kunden werden schriftlich verständigt.

Laut dem Sprecher geht es um die Modelle Avensis, Corolla und Corolla Verso sowie den Lexus SC 430 der Baujahre 2000 bis 2007. 4.224 Autos werden für ein Service der Beifahrerairbags zurückgerufen, bei 16.532 muss das Airbag-Steuergerät ausgetauscht werden. Bei einigen Modellen ist beides zu richten, dafür reicht ein Werkstattbesuch.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der größte Autobauer der Welt insgesamt mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten rufen muss. Toyota musste in den vergangenen Wochen mehrfach eine Reihe von Fahrzeugen in die Werkstätten holen, betroffen waren mehrere Millionen Hybridfahrzeuge. (APA, 2.11.2018)