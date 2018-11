Starkoch verlässt italienische Show "aus politischen Gründen"

Die Sendungsmacher würden vermehrt auf den Salvini-Slogan "Die Italiener zuerst" setzen, sagt der Starkoch Chef Kumalé. Die Kochsendung wird von der Verlobten des Innenministers Matteo Salvini moderiert

Der Starkoch Vittorio Castellani, bekannt als Chef Kumalé, verlässt die bisher sehr erfolgreiche Kochsendung "La Prova del Cuoco" beim italienischen Fernsehsender Rai1. Castellani gab auf Facebook bekannt, dass er die Show aus politischen Gründen verlässt. Man würde in der Sendung nur mehr traditionelle Rezepte zeigen, keine Experimente und nichts Exotisches, schreibt Castellani. Die Show folge immer mehr dem, von Salvini geprägten Slogan "Die Italiener zuerst", so der Koch. "Ich mache mir Sorgen um die erstickende Luft in diesem Land, um diese Form der kulturellen Armut", beklagt Castellani.

Rai dementiert

Der Sender Rai1 dementierte die Vorwürfe und nannte einige Rezepte, die "nicht traditionell italienisch" sind und kürzlich in der Sendung nachgekocht wurden. Die auftretenden Köche würden durch Castings und "redaktionelle Entscheidungen" ausgesucht, und unter Berücksichtigung der Publikumszustimmung, heißt es in der Stellungnahme des Senders.

Das pikante Detail in dieser Geschichte: Seite September dieses Jahres moderiert Elisa Isoardi die Kochshow "La prova del cuoco". Isoardi ist die Verlobte des rechtspopulistischen Innenministers Matteo Salvini. Seitdem Isoardi die Sendung moderiert sollen die Quoten gesunken sein. (red., 1.11.2018)