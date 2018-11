Jagdhund schoss in Texas versehentlich auf Jäger

74-Jähriger überlebte

El Paso – Ein Jagdhund hat in der Nähe von El Paso im US-Bundesstaat Texas seinen Besitzer mit dessen Flinte angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der 74 Jahre alte Jäger überlebte, weil er sich noch ans Mobiltelefon retten und Hilfe rufen konnte, wie er der Lokalzeitung "Las Cruces Sun News" sagte. Er wurde in El Paso operiert und befindet sich inzwischen in einem Reha-Zentrum.

Der Mann hatte in der Wüste bei Las Croces Präriehasen gejagt und wollte mit seinem Pickup-Wagen nach Hause fahren. Die Schusswaffe lag laut dem Bericht geladen auf dem Rücksitz, als sich der Rottweiler-Mischling Charlie mit dem Fuß im Abzug verfing. Der Schuss traf den Mann durch die Lehne des Fahrersitzes in die Brust. "Ich habe großes Glück gehabt, ich konnte an mein Telefon gelangen", sagte der Mann der Zeitung. Die Rettungskräfte hätten ihn nach erheblichem Blutverlust wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht.

Schütze Charlie sei ins "Gefängnis" gebracht wie der Besitzer augenzwinkernd erklärte – er meinte ein Tierheim. Sein Sohn sei aber in der Lage gewesen, ihn auf "Kaution" frei zu bekommen. (APA, 1.11.2018)