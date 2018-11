TV-Tipps für Freitag 2. November

Betrogene Liebe, Fargo – Blutiger Schnee und Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show

11.50 DOKU

Begegnung mit den Meeresvölkern. Neukaledonien: Die Kanaken Vor der Ostküste Australiens liegt Neukaledonien. Die fünf Hauptinseln des Pazifik-Archipels sind sehr weit voneinander entfernt. Auf diesem entlegenen Flecken Erde trifft der Seefahrer und Schiffbauer Marc Thiercelin das Volk der Kanaken, das seit Jahrtausenden Melanesien bewohnt. Bis 12.15, Arte

20.15 DOKU

Der kleine Staatsbesuch – Niedetzky bei den Griechen Wenn Angelika Niedetzky durch die Straßen von Thessaloniki schlendert, dann fühlt sie sich zu Hause. Also wirklich zu Hause – und das aus gutem Grund: Sie ist schließlich dort aufgewachsen. Ihre Eltern haben an der Deutschen Schule in Thessaloniki unterrichtet. Angelika ist dort in den Kindergarten und in die Volksschule gegangen. Bis 21.00, ORF 1

20.15 DOKU

Betrogene Liebe. Immer mehr Singles werden Opfer sogenannter Romance-Scammer. Betrüger erschleichen mit der "Scamming"-Methode Geld, indem sie sich als schwer Verliebte, aber leider in finanzielle Not Geratene ausgeben. Opfer erzählen in der Dokumentation über die Folgen. Bis 21.00, 3sat

20.15 JUGENDABENTEUER

Allein gegen die Zeit (D 2017, Christian Theede) Eine Schulklasse besichtigt den Hildesheimer Dom, als sich ein Bombenanschlag ereignet. Lehrer und Schüler werden von einer Sekte entführt. Bis 21.35, Arte

kinocheck Allein gegen die Zeit , der Trailer.

22.25 SCHWARZE KOMÖDIE

Fargo – Blutiger Schnee (USA/GB 1996, Joel Coen) Jerry Lundegaard (William H. Macy) arbeitet als Verkaufsleiter in dem Autohaus seines dominanten Schwiegervaters, steckt aber in großen finanziellen Schwierigkeiten. Er braucht schnell viel Geld und heuert zwei Kriminelle an, die seine Frau entführen und eine Million von ihrem Vater erpressen sollen. Bis 23.55, 3sat

23.00 SHOW

Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show Jan Böhmermann darf endlich eine Show im ZDF moderieren. In der Prism ist a Dancer Show, ursprünglich eine Rubrik seiner Show Neo Magazin Royale, durchleuchten Böhmermann und sein Team im Vorfeld die Social-Media-Aktivitäten der Studiozuschauer. Im ZDF darf Böhmermann nun ohne Limit senden. Bis 00.30, ZDF

23.40 KULTURMAGAZIN

Tracks Themen: 1) Fake Electronic: Stine Janvin aus Norwegen macht Minimal Electro mit ihren Stimmbändern. 2) Emil Ferris: Die US-Amerikanerin arbeitete als Spielzeugdesignerin, als sie am West-Nil-Fieber erkrankte und partiell gelähmt wurde. 3) Tolga Karaçelik:_Aufgrund der türkischen Zensur drehte Tolga Karaçelik aus Istanbul seinen zweiten Spielfilm Butterflies in nur 18 Tagen. 4) Mark Pauline beweist seit über 40 Jahren, dass Maschinen eine Seele haben. Bis 00.00, Arte