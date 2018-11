Arnautovic scheitert mit West Ham im Ligacup

1:3 gegen Tottenham – Arsenal im Viertelfinale gegen Hotspurs

Der FC Arsenal trifft im Viertelfinale des englischen Ligapokals auf den Londoner Lokalrivalen Tottenham Hotspur. Die Gunners gewannen im Achtelfinale glanzlos gegen den Drittligisten FC Blackpool 2:1 (1:0). Tottenham setzte sich im Premier-League-Duell bei West Ham United mit 3:1 (1:0) durch. ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic spielte bei den Verlierern ab der 58. Minute.

Auch die übrigen Favoriten erreichten am Mittwochabend das Viertelfinale. Arsenals Lokalrivale FC Chelsea, der in der Runde der letzten Acht auf den AFC Bournemouth trifft, gewann das Wiedersehen mit einem guten Bekannten: Gegen den Zweitligisten Derby County reichte es gerade so zu einem 3:2 (3:2), Teammanager der Gäste ist seit Sommer Chelseas Klubikone Frank Lampard.

Für Arsenal erzielten Stephan Lichtsteiner (33.) und Emile Smith-Rowe (50.) die Tore. Einen Teil der zweiten Hälfte mussten die Londoner in Unterzahl agieren, Matteo Guendouzi sah Gelb-Rot (56.). Wenig später erzielte Blackpools Paudie O'Connor (66.) zunächst den Anschlusstreffer, danach flog er wegen eines harten Fouls am eingewechselten Aubameyang mit Rot vom Platz (84.).

Kurios ging es an der Stamford Bridge zu. Die ersten beiden Treffer für Chelsea besorgten die Gäste, Fikayo Tomori (5.) und Richard Keogh (21.) unterliefen Eigentore. Der Zweitligist kam durch Jack Marriott (9.) und Martyn Waghorn (27.) dennoch zweimal zurück. Cesc Fabregas (41.) gelang noch vor der Pause der entscheidende Treffer.

Erstligist Crystal Palace scheiterte beim zweitklassigen FC Middlesbrough mit 0:1 (0:1), der FC trifft im Viertelfinale auf Zweitligist Burton Albion. (sid, 1.11.2018)