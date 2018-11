Flexpai: So sieht das erste faltbare Smartphone aus

Kostet 1.290 Dollar und kann ab sofort vorbestellt werden – Ausführung noch sehr ausbaubar

Die wirklich große Innovation sucht man bei Smartphones seit längerem vergebens. Das chinesische Unternehmen Royole Corporation will dies mit dem FlexPai nun ändern. Dabei soll es sich um das erste faltbare Smartphone handeln. Das Gerät ist ungefähr so groß wie ein Tablet, kann allerdings so geknickt werden, dass das Smartphone einfach in die Hosentasche gesteckt werden kann.

Flexpai in Aktion.

Klobig und verwirrte Software

Auf der Elektronikmesse CES wurde FlexPai bereits gezeigt. Massentauglich ist das Smartphone allerdings definitiv noch nicht. Es ist sehr klobig und weist auch noch Probleme hinsichtlich der Software auf, wie erste Videos aufzeigen. Royole Corporation will das Smartphone trotzdem ab Dezember verkaufen – 1.290 Dollar werden verlangt.

Die Konkurrenz schläft nicht

Verbaut werden bei dem faltbaren Gerät ein Snapdragon 8150 und sechs Gigabyte RAM. Vorbestellungen werden ab sofort angenommen. In Bälde konnte die chinesische Firma aber namhafte Konkurrenz bekommen. Laut mehreren Berichten sollen Samsung, LG und auch Huawei bereits an faltbaren Smartphones arbeiten und kurz vor der Vorstellung stehen. (red, 01.11.2018)