Thiem bezwingt Simon in Paris-Bercy

Österreichs Nummer eins gewinnt klar in zwei Sätzen und steht im Achtelfinale – Djokovic nach Nadal-Absage neue Nummer eins

Paris – Dominic Thiem ist am Mittwoch mit einem sicheren Erfolg in das Masters-1000-Tennisturniers in Paris-Bercy gestartet. Nach einem Freilos setzte sich der 25-Jährige in der zweiten Runde gegen Gilles Simon mit 6:4, 6:2 durch und gewann damit das siebente Duell in Serie mit dem Franzosen.

foto: reuters/gonzalo fuentes Siebenter Sieg in Serie gegen Gilles Simon.

Nächster Gegner des als Nummer 6 gesetzten Niederösterreichers ist entweder der Kroate Borna Coric (11) oder der Russe Daniil Medwedew. Gegen den acht Jahre älteren Simon (ATP-31.), mit dem er am Sonntag noch trainiert hatte, startete Thiem in beiden Sätzen souverän und zog jeweils mit zwei Breaks auf 4:0 davon. Im ersten Set leistete er sich danach einige leichte Fehler – Simon nutzte seine erste Breakchance des Matches zum 3:5 – im zweiten nahm er seinem Gegner auch noch das dritte Service ab.

foto: apa/afp/anne-christine poujoulat Wieder einmal ohne Auftrag gegen Thiem.

"Die Taktik ist, ihm nicht zu viel Tempo zu geben, gegen Gilles ist der Slice ein gutes Mittel", sagte Thiem im TV-Sender Sky. Der Finalist der French Open war mit seinem Auftritt insgesamt sehr zufrieden. "Die einzige Schwachstelle war, dass ich in beiden Sätzen am Schluss ein Break kassiert habe", sagte der Weltranglisten-Achte. Das tat aber gegen Simon nichts zur Sache, Thiem verwandelte seinen zweiten Matchball und zog wie im Vorjahr in das Achtelfinale ein.

Nadal-Absage mit Folgen

Rafael Nadal hat am Mittwoch wenige Stunden vor seinem ersten Match das Antreten in Paris abgesagt. Damit verliert der Spanier die Führung in der Weltrangliste, der Serbe Novak Djokovic rückt am Montag nach seinem Einzug ins Achtelfinale in Paris an die erste Stelle vor.

Er habe seit einigen Tagen etwas an den Bauchmuskeln gespürt, vor allem beim Aufschlag, sagte Nadal. "Die Ärzte haben mir empfohlen, nicht zu spielen." Der Mallorquiner hat seit seiner Aufgabe im Halbfinale der US Open kein Turnier bestritten. (APA, 31.10.2018)