UNO-Migrationspakt wäre laut Strache "Bruch der Regierungsvereinbarung"

Als viertes Land weltweit wird sich Österreich aus dem globalen Migrationspakt der Uno zurückziehen – Kickl sieht Bestätigung seines restriktiven Asyl-Kurses

Wien – Der Beitritt Österreichs zum UNO-Migrationspakt wäre laut Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ein "Bruch der Regierungsvereinbarung" gewesen, weil das Vertragswerk im diametralen Widerspruch zum türkis-blauen Koalitionsabkommen stehe. Die Frage habe sich aber ohnehin nicht gestellt, weil auch die ÖVP und Bundeskanzler Sebastian Kurz die inhaltlichen Bedenken der FPÖ geteilt hätten.

Vizekanzler spricht von "Vorreiterrolle"

Österreich nehme in Sachen Migrationspakt nun eine "Vorreiterrolle" ein, sagte Strache am Mittwoch nach einer Ministerratssitzung, in der der Rückzug Österreichs aus dem UNO-Abkommen beschlossen wurde. Strache geht wie Kanzler Kurz davon aus, dass weitere Staaten dem Beispiel Österreichs folgen würden. Auch in Polen, Italien oder Japan gebe es bereits Bedenken gegen den Pakt, meinte der Vizekanzler.

apa

Kickl: "Österreich ist kein Einwanderungsland"

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sprach nach dem Ministerrat von einer wichtigen Weichenstellung. "Das ist ein guter Tag für Österreich." Es handle sich um eine Bestätigung des vom Innenministerium eingeschlagenen Kurses in der Asyl- und Migrationspolitik. Er sei angetreten, um Ordnung in der Asyl- und Migrationspolitik zu schaffen und eine restriktivere Asylpolitik umzusetzen. "Österreich ist kein Einwanderungsland."

Die Steuerung von Migrationsbewegungen sei eine österreichische Angelegenheit und habe auf Basis österreichischer Gesetze zu erfolgen, so Kickl. Mit der Unterzeichnung des UNO-Migrationspaktes hätte man die "Katze im Sack" gekauft und sich ein "Kuckucksei" ins Haus geholt. Es sei nämlich nicht klar, ob das Abkommen nicht doch irgendwann durch die Hintertür ins Rechtssystem einfließen könnte. Die Tonalität des Paktes sei zudem eine verantwortungslos naive Pro-Migrations-Tonalität gewesen. Die Ablehnung sei deshalb logische Konsequenz. "Wir deklarieren uns."

Bei Einigung im Juli noch mit an Bord gewesen

Die UNO-Mitgliedstaaten hatten sich im Sommer 2018 auf einen Paktentwurf geeinigt. Das 34 Seiten lange Dokument soll helfen, Flüchtlingsströme besser zu organisieren und Rechte der Betroffenen zu stärken. Betont wird in dem Papier auch, dass die Souveränität der Nationalstaaten und ihr Recht auf eine selbstständige Gestaltung ihrer Migrationspolitik durch den Pakt nicht angetastet werden soll und keine völkerrechtliche Bindung bestehe.

Bei der Einigung auf den Entwurf im Juli war Österreich auf technischer Ebene noch mit an Bord. In den vergangenen Wochen hatten vor allem FPÖ und rechte Plattformen – von der Identitären Bewegung bis zu diversen rechts stehenden Medien – gegen das Abkommen mobil gemacht. Die Identitären haben etwa für Sonntag eine Demonstration gegen den UNO-Migrationspakt vor der UNO-City in Wien angekündigt.

EU-Kommission bedauert Ausstieg

Österreichs EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bedauert die Entscheidung der österreichischen Bundesregierung, aus dem UNO-Migrationspakt auszusteigen. "Ich bedauere das sehr", sagte er dem Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radios am Mittwoch.

Im Zusammenhang damit erneuerte er seine Forderung, dass die EU in außenpolitischen Fragen mit qualifizierter Mehrheit entscheiden müsse. Es sei "ein Unding", dass die Europäische Union in dieser substanziellen Zukunftsfrage nicht mit einer Stimme reden könne. "Aber wir werden uns mit den österreichischen Freunden in den nächsten Wochen noch unterhalten", sagte Juncker.

Eine Sprecherin der Kommission hat den Ausstieg Österreichs aus dem Globalen Migrationspakt der UNO ebenfalls bedauert. Sie erklärte am Mittwoch in Brüssel, Migration sei eine globale Herausforderung, die auf globaler Ebene gelöst werden müsse und globale Teilung der Verantwortung bedeute.

Österreich habe bisher äußerst konstruktiv beim Thema Migration gearbeitet. Die EU werde aber weiterhin ihre Linie verfolgen. Angesprochen darauf, was das für die Unterzeichnung beim Treffen in Marokko bedeute, verwies die Sprecherin darauf, dass der Globale Migrationspakt nicht bindend sei. Die Staaten würden selbst unterschreiben, erklärte sie auf die Frage, ob die EU insgesamt unterzeichnen werde.

Kritik der Opposition

Der angekündigte Ausstieg hat am Mittwoch in der einheimischen Opposition scharfe Kritik hervorgerufen. Lob kam dagegen von der deutschen Partei AfD, die die Berliner Regierung aufforderte, ebenfalls aus dem Pakt auszusteigen. Der außenpolitische Sprecher der SPÖ, Andreas Schieder, hält die Entscheidung der Regierung für "schlecht überlegt". "Damit löst man keine Probleme, sondern verschließt nur die Augen davor", meinte er in einer Aussendung.

Schieder befürchtet zudem, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hiermit "den Ruf Österreichs als verlässlicher Partner der westlichen Wertegemeinschaft beschädigen".

Die Liste Pilz kündigte eine "Protestaktion" gegen die Entscheidung an, gab aber zunächst weder Ort noch Zeit bekannt. Die NEOS kommentierten den Entscheid auf Twitter ironisch mit den Worten: "Funfact: Der österreichische Verhandler für den #Migrationspakt war Außenminister @sebastiankurz."

Der Integrationslandesrat Oberösterreichs, Rudi Anschober (Grüne), kommentierte die Entscheidung mit den Worten: "Es ist ein Armutszeugnis, dass sich mit der Ablehnung des UN-Migrationspaktes die österreichische Bundesregierung in dasselbe Eck stellt wie (US-Präsident Donald) Trump und (Ungarns Regierungschef Viktor) Orban."

Auch das Österreichische Rote Kreuz beklagte die Entscheidung: "Aus humanitärer Sicht ist es unverständlich und ein falsches Signal, dass es die Bundesregierung nicht geschafft hat, sich zu einem Minimalkonsens der Menschlichkeit durchzuringen."

Lob von der deutschen AfD

Die AfD forderte hingegen, dass auch Deutschland nicht unterzeichnet. Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel begrüßte die Entscheidung: "Nach den USA und Ungarn haben unsere Nachbarn aus Österreich ebenfalls Klarsicht bewiesen und den Globalen Migrationspakt abgelehnt." (APA, 31.10.2018)