Apple wirbt mit Oprah Winfrey, Anna Wintour, Paul McCartney, Kermit

Neuer Spot aus der "Behind the Mac"-Reihe

Wien – Am Dienstag hat Apple neue Produkte vorgestellt, darunter ein neues Macbook Air, ein Mac Mini und ein neues iPad Pro in zwei Größen. Zum Launch-Event ging auch ein neuer Spot aus der "Behind the Mac"-Kampagne on air.

apple

Der neue Film ist ein Zusammenschnitt verschiedener Aufnahmen mit Promis, darunter etwa US-Moderatorin Oprah Winfrey, Sportlerin Serena Williams, Musiker Timbaland, Menschenrechtsaktivistin Malala Yousafzai oder Ex-Beatle Paul McCartney. Zu sehen sidn auch Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour und Frosch Kermit. Die Musik zum Spot kommt laut wuv.de vom deutschen Musiker Hauschka. (red, 31.10.2018)