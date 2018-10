EU-Staaten für Einweg-Plastik-Verbot

Notwendige Mehrheit bei Botschafter-Treffen in Brüssel erreicht – Köstinger: Wichtiger Schritt in plastikfreie Zukunft

Brüssel – Die EU-Staaten haben sich am Mittwoch mehrheitlich für ein Einweg-Plastik-Verbot ausgesprochen. Bei einem Botschaftertreffen in Brüssel wurde die notwendige Zweidrittel-Mehrheit erzielt. Österreichs Umweltministerin und EU-Ratsvorsitzende Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach von einem "wichtigen Schritt in eine plastikfreie Zukunft".

Die deutsche Regierung hatte tags zuvor mit ihrer Ankündigung, für das Einweg-Plastik-Verbot zu stimmen, die Einigung erleichtert. Zuletzt hatte das EU-Parlament ein Verkaufsverbot für Einweg-Kunststoffartikel beschlossen. Demnach sollten jene zehn Wegwerfprodukte, die am häufigsten an Europas Stränden gefunden werden und über 70 Prozent der Abfälle im Meer ausmachen, ab 2021 verboten werden.

Verhandlungen zwischen Parlament und Komission gestartet

Mit der Einigung auf Botschafterebene können nun die sogenannten Trilog-Verhandlungen mit Europaparlament und Kommission gestartet werden. Österreich hatte eine gemeinsame Position als eine Priorität des Ratsvorsitzes bezeichnet. In Kraft treten kann das Verbot zwei Jahre nach dem endgültigem Beschluss.

Forderungen des EU-Parlaments

Geht es nach dem EU-Parlament, sollen jene zehn Wegwerfprodukte bis 2021 verboten werden, die am häufigsten an Europas Stränden gefunden werden. Sie machen mehr als 70 Prozent der Abfälle in den Weltmeeren aus. Darunter fallen Teller, Besteck, Strohhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen oder Haltestäbchen für Luftballone. Zudem gibt es von Seiten des EU-Parlaments einen neuen Anlauf, dass die sehr leichten Plastiksackerl, die kostenlos in der Obst- und Gemüseabteilung aufliegen, in die Liste der verbotenen Produkte aufgenommen werden.

Aber auch die Filter von Zigarettenstummeln verschmutzen zunehmend die Umwelt. Die Zahl der Zigarettenfilter, die Plastik enthalten, soll daher bis 2025 um die Hälfte und bis 2030 um 80 Prozent reduziert werden.

Die EU-Staaten sollen zudem dafür sorgen, dass mindesten 50 Prozent der Fischernetze, die in den Meeren treiben, eingesammelt werden. Bis 2025 soll dafür eine Recyclingquote von mindestens 15 Prozent vorgeschrieben werden.

Plastikflaschen separat behandelt

Plastikflaschen sollen künftig in der gesamten EU separat gesammelt werden. Zudem sollen die EU-Staaten bis 2025 mindestens 90 Prozent der Einweg-Plastikflaschen wiederverwerten.

foto: imago/jochen tack Essensverpackungen, Plastikflaschen, Strohhalme, Zigarettenfilter: Das sind einige Einwegplastik-Produkte, die am häufigsten in der Umwelt landen.

13 Millionen Tonnen Plastik gelangen pro Jahr ins Meer

Im Juni veröffentlichte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UN) den ersten Plastikreport. Insgesamt soll die Produktion von Plastik bis 2025 etwa 500 Millionen und bis 2030 sogar 619 Millionen Tonnen erreichen. Vor allem Entsorgung und Recycling muss daher zunehmend zum Thema werden, betont die UN. Denn bis zu 13 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr gelangen in das Meer. (Julia Schilly, APA, 31.10.2018)