PKP BBDO inszeniert für myAustrian die schönsten Destinationen Europas

Wien – Seit Herbstbeginn wirbt myAustrian in einer neuen Kampagne von PKP BBDO für seine europäischen Destinationen. Die Botschaft: Was Reisende an den schönsten Destinationen Europas schätzen, bietet myAustria seinen Fluggästen schon an Bord.

Die Kampagne ist im TV, Print, online und auch auf Social Media zu sehen und zu hören.

Anfang November startete eine zweite Kampagnenphase. In dieser wird der Fokus vermehrt auf die Preise als auch die Stärken gegenüber dem Mitbewerb gesetzt. (red, 31.10.2018)

Credits

Austrian Airlines: Senior Director Brand Management & Marketing Communication: Isabella Reichl | Director Marketing Communication & Campaigns: Christina Jung | Team Leader Campaign & Creation Development: Sonja Feldmann

PKP BBDO: Etatdirektion: Kathrin Würger | Account Manager: Julia Unterleitner | Creative Direction: Rita-Maria Spielvogel | Art Direction: Lukas Hueter, Viktor Egger | Text: Mateusz Tokhzad | Graphic Design: Carlos Eduardo Pinto Lobo | Filmproduktion: PingPong Communications GmbH | Tonstudio: Cosmix Studios | Musik: AO Music Development, Komponist: Stefan Obermaier