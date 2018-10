Waagner-Biro AG ist pleite und holt Sanierer Grossnigg an Bord

Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von knapp 22 Millionen Euro

Wien – Es hat sich bereits längere Zeit abgezeichnet, nun ist es offiziell: Die Waagner-Biro AG hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Konkursgericht Wien angemeldet. Das Gericht hat das Insolvenzverfahren noch am Mittwoch eröffnet. Den Aktiva von rund fünf Millionen Euro (zum Verkehrswert) stehen Passiva von 27 Millionen gegenüber. Die Überschuldung beläuft sich demnach auf rund 22 Millionen Euro.

Das im Jahr 1854 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit der Verwaltung von Beteiligungen im Bereich Stahl-, Brücken-, Bühnen- und Spezialmaschinenbau. 45 Mitarbeiter sind dem Unternehmen zufolge bei der Konzernmutter von der Pleite betroffen. Insgesamt beschäftigt der Konzern in seinen Töchtern (vor allem) im Ausland 1.500 Mitarbeiter.

Teilübernahme durch Grossnigg

Waagner-Biro hat in einer Aussendung bestätigt, dass der Unternehmer Erhard Grossnigg – vorbehaltlich der Zustimmung des Insolvenzverwalters – die die auf Bühnentechnik spezialisierte Tochter Waagner-Biro Austria Stage Systems AG übernimmt und saniert. Damit könne deren Fortbestand gesichert werden, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der APA zufolge musste die Austria Stage Systems um nicht auch in den Konkurs zu geraten Garantien von fast acht Millionen Euro legen. Dazu war sie aber nicht in der Lage. Dann aber gelang es mit Grossnigg, der der Tochter erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt hat, die Garantien zu legen. Zudem sei ein angemessener Kaufpreis bezahlt worden. Alternative wäre ein Konkurs auch der Austria Stage Systems gewes

Der Vorstand wird ebenfalls neu organisiert. Bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung haben am Montag Thomas Jost und Martin Zinner alle Funktionen innerhalb der Waagner-Biro-Gruppe mit Ausnahme jener in der Tochtergesellschaft SBE Alpha AG zurückgelegt, erklärte Waagner-Biro am Mittwoch.



Insolvenz der Tochtergesellschaft

Die Insolvenzursachen liegen in der Insolvenz der SBE und der damit verbundenen Liquiditätssituation der Holding. Ebenso stehen die Finanzierungslinien nicht mehr zur Verfügung.

Das Unternehmen soll fortgeführt werden, die Liquidität ergibt sich aus der Leistungsverrechnung mit den noch operativ tätigen Töchtern. Einige Unternehmensbereiche werden aber geschlossen werden müssen, heißt es in der Aussendung der Creditreform. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. (red, 31.10.2018)