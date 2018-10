Pakistans Höchstgericht spricht Christin Asia Bibi frei, Islamisten randalieren

Aufhebung eines Todesurteils löste landesweit Proteste aus – Militär in Städte gerufen

Islamabad –Die Regierung in Pakistan hat angesichts der Proteste muslimischer Gruppen gegen den Freispruch der Christin Asia Bibi Soldaten in die größeren Städte des Landes entsandt. Das Militär schützte am Mittwoch das Parlamentsgebäude und die Gerichte in der Hauptstadt Islamabad, nachdem Tausende Protestierende Straßen blockiert und Regierungseinrichtungen geplündert hatten.

Soldaten wurden auch in die östlich gelegene Großstadt Lahore entsandt. Dort hatten Mitglieder der radikalen Gruppe Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) versucht, das regionale Parlament zu stürmen.

Die Proteste islamistischer Gruppen in dem vorwiegend muslimischen Land hatten sich an der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes entzündet, die 2010 wegen Blasphemie zum Tode verurteilte Christin Bibi freizusprechen. Die Richter in Islamabad hätten die sofortige Freilassung der 51-Jährigen angeordnet, teilte deren Anwalt Saiful Malook am Mittwoch mit. Islamisten starteten daraufhin landesweite Proteste.

Islamisten fordern Tötung der Richter

Menschenrechtsaktivisten bezeichneten die Aufhebung des Todesurteils als Meilenstein. Die Anführer von TLP forderten indes den Tod der drei Richter. Diese hatten entschieden, dass die Vorwürfe gegen Bibi auf schwacher rechtlicher Grundlage stünden und es keinen Grund gebe, sie zu bestrafen.

Der Landarbeiterin und fünffachen Mutter war vorgeworfen worden, aus einer Tasse getrunken zu haben, in der sie für muslimische Kolleginnen Wasser geholt hatte. Als diese sie darauf aufforderten, zum Islam überzutreten, habe sie sich geweigert und sich abfällig über den Propheten Mohammed geäußert, sagten zwei Zeuginnen aus.

2010 wurde Bibi als erste Pakistanerin nach dem international umstrittenen Blasphemiegesetz zum Tod verurteilt. Die Gerichte, aber auch das Parlament und das Militär des Landes hatten sich in der Vergangenheit gescheut, Entscheidungen zu treffen, die gewalttätige islamistische Gruppen erzürnen könnten. (APA, 31.10.2018)