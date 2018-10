Vanek bei Sieg der Detroit Red Wings verletzt

Stürmer dürfte zwei bis drei Wochen ausfallen – Vanek vor Verletzung wie Grabner bei Arizona-Sieg mit einem Assist

Columbus (Ohio) – Österreichs Eishockey-Routinier Thomas Vanek hat sich am Dienstag beim 5:3-Sieg seiner Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) bei den Columbus Blue Jackets verletzt. Der 34-Jährige dürfte mit einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung einige Wochen ausfallen. "Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, wären es zwei bis drei Wochen", sagte Red-Wings-Trainer Jeff Blashill.

Eine genauere Diagnose sollen Untersuchungen am Mittwoch bringen. Vanek ist bereits der zweite NHL-Österreicher, dem in der Anfangsphase der Saison eine Blessur zu schaffen macht. Michael Raffl von den Philadelphia Flyers verpasst die kommenden Wochen wegen einer Beinverletzung. Damit ist aus dem ÖEHV-Trio vorerst nur noch Michael Grabner im Einsatz, der beim 5:1-Erfolg seiner Arizona Coyotes gegen die Ottawa Senators einen Assist verbuchte.

Vor dem Jubiläum

Vanek leistete vor seiner Verletzung im ersten Drittel die Vorarbeit zum 1:0 durch Michael Rasmussen (2.). Es war der erste NHL-Karrieretreffer für den 19-jährigen Hoffnungsträger. Vanek dagegen hält in dieser Saison bei zwei Toren und drei Assists. In vier der vergangenen fünf Spiele hat er gepunktet. Mit nun 399 Karriere-Assists im NHL-Grunddurchgang steht der Stürmer zudem unmittelbar vor einem Jubiläum.

Detroit gab mit dem zweiten Sieg in Serie die "Rote Laterne" des NHL-Schlusslichts ab. Grabners Coyotes landeten nach einem verpatzten Saisonstart bereits den vierten Erfolg in Serie und halten nun bei einer Siegbilanz von 6:5. Grabner bereitete das 2:0 durch Brad Richardson vor (7.). Der 31-jährige Kärntner hat in den vergangenen drei Spielen vier Scorerpunkte erzielt. Im Saisonverlauf hält er wie Vanek bei deren fünf. (APA, 31.10.2018)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings (1 Assist Vanek) 3:5,

Arizona Coyotes (1 Assist Grabner) – Ottawa Senators 5:1,

Buffalo Sabres – Calgary Flames 1:2 n.V.,

Pittsburgh Penguins – New York Islanders 3:6,

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 2:3,

Montreal Canadiens – Dallas Stars 1:4,

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 8:3,

Nashville Predators – Vegas Golden Knights 4:1,

Edmonton Oilers – Minnesota Wild 3:4,

Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers 2:3,

San Jose Sharks – New York Rangers 3:4 n.P.