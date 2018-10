Steam-Halloween-Sale: Diese Spielekracher gibt es günstiger

Einige Vergünstigungen – Horrorspiele besonders günstig

Der Steam-Sale zu Halloween findet aktuell statt und bringt einen ordentlichen Preissturz bei einer Fülle an Spielen. Bis zum ersten November um 19 Uhr läuft die Aktion, besonders günstig sind aktuell Horror-Games zu haben. Vampyr ist etwa um 33 Prozent günstiger, Shadow of the Tomb Raider kostet gar um 34 Prozent weniger.

Weitere Rabatte

Spellforce 3 wurde außerdem um 50 Prozent verbilligt, Middle-earth: Shadow of War gibt es ebenso um die Hälfte günstiger. Auch den neuen Football Manager erhält man aktuell um zehn Prozent billiger. Ein empfehlenswertes Horrorspiel ist außerdem Dead by Daylight – das Spiel erhält man aktuell um 9,99 statt 19,99 Euro. (red, 31.10.2018)