Köchin gekündigt, weil sie Zwölfstundentag nicht akzeptierte

Die Arbeiterkammer fordert eine Abfertigung für die Dienstnehmerin, die kurz vor ihrem 20-jährigen Dienstjubiläum stand

Wien – Das seit 1. September gültige Arbeitszeitgesetz und der Zwölfstundentag sind aktuell großer Streitpunkt in den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller. Mit Metall hat die Geschichte einer Angestellten in Wien zwar nichts zu tun, aber mit dem Zwölfstundentag. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde eine Hilfsköchin eines Wiener Restaurants gekündigt, weil sie es ablehnte regelmäßig für zwölf Stunden zu arbeiten.

Dem Bericht zufolge arbeitete die 56-Jährige seit 1999 als Teilzeitkraft in dem Betrieb. Der Arbeitgeber habe ihr Ende August angekündigt, sie müsse ab September regelmäßig Zwölfstundenschichten schieben. Die Köchin habe das nicht akzeptieren wollen und bot im Gegenzug an 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Einen Kompromiss fanden die beiden offenbar nicht. Laut Krone habe der Geschäftsführer die Mitarbeiterin so lange unter Druck gesetzt, bis sie eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses unterschrieb.



Arbeiterkammer fordert Abfertigung

"Das ist genau, was wir befürchtet haben: Seit Inkrafttreten des Zwölfstundentag-Gesetzes machen die Arbeitgeber Druck", sagt AK-Präsidentin Renate Anderl. Die Kammer fordert eine Abfertigung in der Höhe von sechs Monatsgehältern ein. Die Angestellte hätte in vier Monaten ihr 20-jähriges Dienstjubiläum gehabt, was zu einem höheren Abfertigungsanspruch geführt hätte. Im konkreten Fall habe der Arbeitgeber offenbar das 12-Stunden-Tag-Gesetz genutzt, um eine ältere Arbeitnehmerin loszuwerden, sagte Anderl. "Das von der Regierung viel beschworene Recht auf Freiwilligkeit" bei der 11. und 12. Arbeitsstunde ist nichts als ein leeres Versprechen.

Laut Krone handelt es sich in diesem Betrieb um keinen Einzelfall. Gewerkschafter Roman Hebenstreit sagt: "Viele Kolleginnen und Kollegen haben Angst, sich zu wehren. Von Freiwilligkeit kann also bei diesem Husch-Pfusch-Gesetz keine Rede sein, denn die Beschäftigten sind und bleiben wirtschaftlich abhängig." In der Praxis der Arbeitswelt sitzt der Arbeitgeber am längeren Ast", kritisierte Hebenstreit.

Zwölf Stunden zu arbeiten war in Österreich auch vor dem 1. September bereits möglich – nicht nur im öffentlichen Dienst, bei Krankenschwestern und Polizisten. Ausnahmeregelungen erlaubten die langen Tage auch in der Privatwirtschaft. (red, 31.10.2018)